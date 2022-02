TYLKO NA PUDELKU: Zagraniczny ekspert ocenia szanse Krystiana Ochmana na Eurowizji 2022: "Widzę POTENCJALNEGO ZWYCIĘZCĘ"

W sobotę Polacy wybrali reprezentanta, który będzie reprezentował nasz kraj podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Decyzją widzów już w maju na scenie w Turynie przed europejską publicznością wystąpi Krystian Ochman z utworem "River". Choć zwycięzca "The Voice of Poland" był faworytem bukmacherów i ostatecznie zdobył aż 51 procent głosów publiczności, jego wygrana w preselekcjach podzieliła internautów. Wielu kibicowało bowiem Darii i jej piosence "Paranoia". Występ Ochmana zebrał liczne komplementy od zagranicznych fanów konkursu. Choć większość internautów zachwycił talent wokalisty, nie zabrakło głosów krytyki...

Polska nareszcie wnosi do Eurowizji jakość, którą wniosła do Eurowizji Junior. To jest tak cholernie dobre; Zrobił TO, będąc chorym. Tylko wyobraźcie sobie, co może wydarzyć się w Turynie z odpowiednią inscenizacją; Wokal, występ, zdolność sceniczna. Wszystko jest bardzo mocne i piękne; Polska w końcu zdecydowała się być tak mocna, jak w Eurowizji Junior!; Polska dosłownie ocaliła wyniki z wczorajszego wieczoru. Prawdopodobnie jedna z ich najlepszych piosenek na Eurowizji. Pozdrowienia z Grecji; Idealne, mocne wokale. Rzeczywiście najlepszy wybór dla Polski!; Głos tego człowieka jest tak piękny. Wciąż jest z czego wybierać, ale ta piosenka dla mnie musi być w pierwszej trójce i może nawet wygrać; Bardzo oryginalny występ na wysokim poziomie artystycznym. Ochman ma szansę uplasować się wysoko - komplementowali Ochmana zagraniczni fani.