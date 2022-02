Eurowizja 2022. Zagraniczni fani podzieleni po wyborze utworu Krystiana Ochmana: "TEATRALNY, BANALNY"

Malarka przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I ja do 4 w nocy oglądałam zagraniczne reakcje na występ Krystiana, w tym wielu dziennikarzy muzycznych, trenerów głosu z całego świata .. Są zachwyceni i poruszeni utworem Krystiana. Wszyscy mówią wspólnie, że Polska od lat, od wielu lat nie miała kogoś tak wyjątkowego i wybitnego na scenie Eurowizji. Nie padło ani razu słowa że jest teatralny czy banalny . Bzdura.Za to komentatorzy mieli nieraz łzy w oczach i dosłownie łapali się za głowę... Krystiana piosenkę poznałam dwa tygodnie temu. ! Po usłyszeniu fragmentu River odsłuchałam ją już około 100 razy. River jest śpiewana duszą..To dzieło. Jestem artystką po ASP, mam do czynienia ze sztuka na co dzień. Sporo widziałam i słyszałam w życiu ..To co stworzył Krystian jest sztuką. On jest Artystą. To jest jakość i wartość. Ten chłopak ma wszystko, głos , charyzmę jest mega przystojnym facetem. W końcu nie czuję obciachu i w końcu są nadzieję, że Polski wykonawca ma szanse na podium. Naprawdę czuję, że nawet jeśli nie wygra Eurowizji, będzie bardzo bardzo wysoko. czuję to w kościach, a nieraz się o tym przekonałam, że mam dobrą intuicje.. Europa się w nim zakocha. Wielu zagranicznych komentatorów podziwiało, że na wykonaniu live miał głos jak w studio..Byli w szoku i wszyscy zgodnie stwierdzili że to zjawiskowy utwór i talent. Były tylko małe sugestie jak niepasująca, zbyt kolorowa sceneria w studiu oraz jego zbyt „poważny” strój jak na młodego chłopaka, ale myślę że wszystko jest do do dopracowania. Krystian jest zdecydowanie najlepszym wykonawcą reprezentującym Pl od czasów Edyty Górniak.