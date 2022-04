Krystian Ochman CAŁY NA BIAŁO bryluje na przedeurowizyjnej imprezie w Madrycie (ZDJĘCIA)

Eurowizja zbliża się wielkimi krokami, w związku z czym Ochman przy każdej możliwej okazji promuje utwór "River". 22-latek nie ogranicza się tylko do odhaczania wydarzeń organizowanych przez TVP , ale i pojawia się na tych eurowizyjnych. Nie inaczej było w Wielką Sobotę, gdy to zaszczycił swoją obecnością event Pre Party ES , który odbył się w Madrycie.

Podczas imprezy Ochman wystąpił oczywiście na scenie. Tradycyjnie młody wokalista nie zawiódł, a jego wokal został dobrze oceniony przez słuchaczy. Pod nagraniami z jego występu w Madrycie, które trafiły do sieci, zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Co prawda pojawiło się kilka powracających uwag co do tego, że 22-latek średnio prezentuje się na scenie i nie nawiązuje kontaktu z publicznością, ale ogólny odbiór był pozytywny.