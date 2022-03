Wiktory 2022. Gwiazdy pozują na gali: singielka Katarzyna Cichopek, Maja "Rihanna" Hyży, całuśni Kurscy... (ZDJĘCIA)

Aga 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Mój instruktor jazdy od początku mówi podteksty seksualne na każdych jazdach. Używa celowo takich dwuznacznych słów. Kiedy coś źle robiłam to kilka razy powiedział, że zleje mnie pasem po tyłku. Patrzy na mnie tak bardzo nahalnie i dzisiaj jak miałam bluzkę z jednym gołym ramieniem z jego strony i położył mi rękę na ramieniu i tak głaskał chwilę....patrząc na mnie znacząco...często celowi używa słów "puknąć" , "włożyć głębiej", "spuść go do końca". Jak się do niego odwracam i coś mowie to patrzy mi na usta. Co myślicie?