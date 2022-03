Maja Hyży eksponuje OBWIESZONY ŁAŃCUCHAMI ciążowy brzuszek i życzy: "Pięknej wiosny OD RIHANNY" (ZDJĘCIA)

Maja Hyży najwyraźniej nie spocznie, póki jej ciąża nie stanie się ogólnonarodową sensacją. Póki co jej mocno inspirowane Rihanną stylizacje z odsłoniętym brzuchem spotykały się raczej z chłodnym przyjęciem. Jak widać jednak nie ostudziło to zapału celebrytki, która, korzystając z przyjemnej pogody, przystroiła brzuch w złote łańcuszki i zabrała go na spacer po ulicach Warszawy .

W trakcie przechadzki po centrum stolicy do Hyży dołączył zaznajomiony projektant. Twórca zasłynął przed paroma laty wykonaniem podróbki sukni Ciary dla Małgorzaty Rozenek . Tym razem jednak miał pomóc Mai wyselekcjonować materiały pod suknię ślubną, w której będzie miała przysiąc miłość do grobowej deski ojcu dziecka - Konradowi Kozakowi .

Do Rihanny to daleko tu/Matko, jakie parcie na szkło/No, to już niesmaczne/Po co tak kopiować? - głowili się użytkownicy Instagrama.