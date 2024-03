Były kamerdyner ocenia kondycję księcia Williama. "To CUD, że funkcjonuje"

Od początku roku to książę William jest najważniejszym royalsem na królewskim dworze. Kiedy jego ojciec - król Karol - i małżonka - księżna Kate - oboje walczą z nowotworami, William bierze udział we wszystkich oficjalnych wydarzeniach i spotkaniach z "poddanymi". Właśnie tego wymaga od niego tytuł. Przy tym wszystkim książę jest też człowiekiem i jak każdego, dotyka go zmęczenie i po prostu smutek spowodowany rodzinną sytuacją.