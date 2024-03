Wiadomo, jak książę William zareagował na oświadczenie księżnej Kate. Przyjaciel ujawnił szczegóły. "Jest NIEZWYKLE DUMNY"

To były niezwykle trudne miesiące dla całej naszej rodziny, ale miałam cudowny zespół lekarzy, który się mną zajął. Jestem za to bardzo wdzięczna. W styczniu przeszłam operację i wówczas mój stan nie był związany z nowotworem. Operacja przebiegła pomyślnie, ale badania po operacji wykazały obecność nowotworu. Moi lekarze zdecydowali, że powinnam poddać się profilaktycznej chemioterapii i obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia - przekazała księżna Kate w opublikowanym materiale wideo.

Książe William poparł decyzję księżnej Kate o wyjawieniu prawdy

Jak się okazuje, wypuszczenie wspomnianego oświadczenia było pomysłem samej Kate. W rozmowie z "The Sunday Times" przyjaciółka księżnej zdradziła, że żona brytyjskiego następcy tronu czuła, że musi to zrobić ze względu na to, że jest osobą publiczną. To jednak nie koniec. Kate nie tylko chciała, by oświadczenie miało formę wideo, ale również sama napisała treść przemówienia.