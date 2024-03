Księżna Kate SAMA napisała treść przemówienia o chorobie. Przyjaciółka ujawniła poruszające kulisy nagrania. "Poczuła, że musi to zrobić"

Do przyszłej królowej płyną zewsząd słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Rzecznik Pałacu Kensington przekazał, że Kate i William "są poruszeni ciepłem i wsparciem opinii publicznej". Zwrócono również uwagę na jej dzielną postawę w obliczu jednego z najtrudniejszych wyzwań w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Właśnie wyszło na jaw, że pomimo burzy medialnej i braku upragnionego spokoju, samodzielnie napisała treść wygłoszonego w piątek oświadczenia .

Księżna Kate stanęła na wysokości zadania

Tak naprawdę nie chodziło wyłącznie o dramat ostatnich kilku tygodni, chociaż oczywiście było to przygnębiające. Poczuła, że musi to zrobić ze względu na to, kim jest. Chodziło raczej o świadomość, że jest osobą publiczną i spoczywa na niej szersza odpowiedzialność przywódcza - przytoczył jej wypowiedź brytyjski tygodnik "The Sunday Times".