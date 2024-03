Shannen Doherty, która od lat walczy z rakiem, zwróciła się do księżnej Kate: "Podziwiam twoją siłę"

W piątek wieczorem na instagramowym profilu księcia i księżnej Walii opublikowano nagranie, za pośrednictwem którego księżna Kate poinformowała o swojej chorobie. U Middleton zdiagnozowano nowotwór we wczesnym stadium. Żona Williama poddała się już chemioterapii.

Wspomniana informacja wywołała ogólnoświatowe poruszenie. Głos w sprawie postanowiła zabrać również Shannen Doherty. Aktorka od niespełna dekady zmaga się z nowotworem piersi. W ubiegłym roku tomografia gwiazdy wykazała przerzuty do mózgu i kości, niedługo później przeszła operację mózgu.

Shannen Doherty, która od lat walczy z rakiem, zwróciła się do księżnej Kate

Shannen, która od lat mówi o swojej walce z rakiem, postanowiła zabrać głos w sprawie sytuacji Kate. Aktorka skrytykowała postawę zarówno mediów, jak i twórców teorii spiskowych, tłumacząc, że owe okoliczności zmusiły księżną do ujawnienia swojej diagnozy, zanim ona i jej rodzina zdążyli się z tym uporać. Na koniec Doherty zwróciła się bezpośrednio do Middleton, przekazując jej wyrazy wsparcia i podziwu.

Bycie osobą publiczną nie oznacza, że jest się własnością społeczeństwa. Wszyscy mamy prawo przechodzić przez chorobę prywatnie. Atak teorii spiskowych i zwykłej, chorobliwej ciekawości zmusił ją do wytłumaczenia się, zanim pogodziła się z diagnozą i wyjaśniła sytuację swoim dzieciom. Modlę się, aby był to moment nauki dla nas wszystkich, by szanować prywatność innych, niezależnie od tego, czy są osobami publicznymi. Księżno Kate, podziwiam twoją siłę w niekończącym się ataku, przez który przechodzisz, lecząc raka - napisała na Instagramie.