Księżna Kate i książę William OPUŚCILI Windsor! Wiadomo, dokąd się udali (FOTO)

W piątek wieczorem na oficjalnym instagramowym profilu księcia i księżnej Walii opublikowano film, za pośrednictwem którego Middleton poinformowała, że choruje na nowotwór . Rak został wykryty we wczesnym stadium, a synowa króla Karola III poddała się już chemioterapii.

Księżna Kate i książę William opuścili Windsor

Jak donosi "The Mirror", księżna Kate i książę William zostali zauważeni po raz pierwszy od czasu zamieszczenia nagrania. Kilka godzin po ogłoszeniu diagnozy małżeństwo wsiadło do helikoptera w pobliżu rezydencji Adelaide Cottage na terenie zamku Windsor. Przyszły król i królowa udali się do Anmer Hall w Norfolk, gdzie mają spędzić świąteczne ferie z dziećmi.