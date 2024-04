Były mąż Anny Skury złożył jej życzenia urodzinowe. Nazwał ją "starą, NIEREFORMOWALNĄ DU*PĄ". Miło?

Były mąż Anny Skury złożył jej nietuzinkowe życzenia urodzinowe

Teraz Marek postanowił złożyć swojej byłej żonie życzenia urodzinowe , które, trzeba przyznać, nie należą do zwyczajnych. Warmuż opublikował na instagramowej relacji żartobliwy (?) wpis skierowany do Anny, która skończyła 38 lat. Nazwał ją w nim "niereformowalną d*pa", życząc jej więcej pokory i sukcesów w knuciu...

Ty stara, niereformowalna du*o, życzę Ci, wariacie, kolejnych szczytów do zdobycia, więcej pokory i mniej chaosu, spełnienia tego, co knujesz po cichu, i świętego spokoju, kiedy świat staje się nie do zniesienia. Biegnij za tym swoim szczęściem, i obyś tam kiedyś dobiegła. Ściskamy Cię mocno z Melody. Wszystkiego najlepszego od twojego ulubionego byłego męża. Baw się dobrze - napisał na Instagramie.