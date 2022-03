Były mąż Joanny Krupy CZULE komentuje jej nowe zdjęcie

KaMa 27 min. temu zgłoś do moderacji 6 20 Odpowiedz

"Fala nienawiści i hejtu w sieci wobec obywateli Białorusi. — Czytam o tym, że muszę stracić całą rodzinę i poczuć ból, o tym, że nigdy nie zmyję z siebie krwi ofiar, że jestem winna tej wojny — mówi Marina, Białorusinka mieszkająca w Polsce. To nie są jedyne obelgi, które kierowane są do Białorusinów w Polsce i Europie. Odmawia się im pracy, mieszkania, nauki, czy zakupów. Odrzucana jest ich pomoc, którą oferują uchodźcom. Żyją w ciągłym strachu, boją się pokazać paszport, mówić w swoim języku. Białorusini są przeciwni wojnie, a mimo to w całej Europie słyszą o sobie, że są współwinni wojnie w Ukrainie, są wyzywani na lotniskach, boją się pokazać paszport i ukrywają swoją narodowość. Anastazja dostaje dużo wiadomości od znajomych z sygnałami, że kierowcy o białoruskich numerach rejestracyjnych są bici, albo są im psute samochody. Mają to robić kierowcy w autach na numerach ukraińskich. Dostała też informację, że polska szkoła językowa on-line nie chce, żeby rosyjscy i białoruscy klienci uczyli się w tej szkole. Ukraińcy nie chcą przyjmować pomocy od Białorusinów. Anastazja zastanawia się, dlaczego w sierpniu 2020 r. Białorusini nie mieli takiej pomocy. — Rozumiem, że skala jest większa, ale u nas też zabijali ludzi. Gdzie był cały świat, gdy nasi ludzie byli gwałceni w więzieniach?! Gdzie była Europa, która teraz chętnie pomaga? Gdyby wtedy Europa faktycznie zadziałała, a nie tylko wyrażała zaniepokojenie i nie sadziła drzewek, jako znak solidarności, to może wtedy Łukaszenka już nie byłby prezydentem. Może w tym momencie w ogóle nie mielibyśmy wojny, bo Putin wiedziałby, że nie ma wsparcia Białorusi." No i co, Polacy i Ukraińcy, patrzcie jacy jesteście fajni, cywilizowani, jak walczycie ze złem, dzicz to nie wy, prawda? Aha, i media mamy wspaniałe - zagrzewają jak nikt! DO CZEGO, JA SIĘ PYTAM? Kiedy pierwsze palenie żywcem? Polacy i Ukraińcy mają wspólne tradycje w tym zakresie. A póki co, może palenie książek i nut rosyjskich pisarzy i kompozytorów? Cieplej będzie uchodźcom.