"Amerykańska" Joanna Krupa z kawą i smartfonem w ręce oprowadza męża i córeczkę po Warszawie (ZDJĘCIA)

Joanna Krupa jest jedną z nielicznych Polek, którym udaje się robić karierę równocześnie na dwóch kontynentach. Choć ciągłe latanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi z pewnością nie należy do najłatwiejszych, celebrytka robi, co w jej mocy, by nie ucierpiało na tym jej życie rodzinne.