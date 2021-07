Joanna Krupa z córeczką, mężem i siostrą podbijają Warszawską Starówkę! Asha-Leigh narobiła zamieszania z balonem (ZDJĘCIA)

Prowadzenie gospodarstwa domowego w dwóch odległych państwach z pewnością nie należy do łatwych zadań. Z taką rzeczywistością mierzy się jednak Joanna Krupa, której mąż na co dzień żyje i zarabia w Stanach Zjednoczonych. Na czas nagrań oznacza to, że gwiazdę i jej ukochanego Douglasa Nunesa oddziela cała zachodnia Europa oraz przepastny ocean. Na szczęście z obecnymi zarobkami rodzina Nunesów nie musi martwić się o koszty transatlantyckiego transportu.