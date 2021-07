Marta Andretti ubolewa nad porównaniami do Joanny Krupy: "Trochę mnie to DENERWUJE"

Gość 27 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Szczerze mówiąc to ja nawet Joannę ledwo kojarzę,chyba,że z Pudełka a co dopiero jej siostrę. Ona była/jest jurorką jakiegoś programu? A kim jest Marta? No siostrą. Co na to poradzić?