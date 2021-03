Były mąż Joanny Krupy ROZSTAŁ SIĘ z żoną po niespełna roku małżeństwa?!

Romainowi Zago udało się zaistnieć w polskich mediach dzięki wyjątkowo medialnemu małżeństwu z Joanną Krupą , z którą przez kilka sezonów kreował parę idealną na potrzeby reality show The Real Housewives of Miami. Polka i Amerykanin powiedzieli sobie sakramentalne "tak" na oczach kamer, urządzając ślub i huczne wesele za milion dolarów .

Niestety, jak to zwykle bywa w show biznesie, drogi małżonków zaczęły się powoli rozjeżdżać, co w rezultacie doprowadziło do ich nieoczekiwanego rozwodu w 2017 roku. Znany biznesmen nie rozpaczał zbyt długo po Dżoanie i już kilkanaście miesięcy później u jego boku pojawiła się inna piękność, Carolina Delgado.