Były mąż Joanny Krupy OŻENIŁ SIĘ z nową dziewczyną (ZDJĘCIA)

Wiadomość o rozwodzie Joanny Krupy i Romaina Zago pojawiła się zupełnie nieoczekiwanie w 2017 roku. Wydawało się, że modelka i przedsiębiorca stanowią bardzo dobraną parę, co Joanna często podkreślała w wywiadach . Dzieląca ich odległość okazała się jednak przeszkodą nie do pokonania. Krupa miała podobno dość życia w rozjazdach i dzielenia czasu na USA i Polskę, w której miała wiele zleceń zawodowych.

Nie tylko ona szybko ułożyła sobie życie po rozwodzie. Romain Zago od ponad roku spotyka się z organizatorką imprez - Caroliną Delgado , którą sama Krupa nazwała "dobrym człowiekiem" . W sieci pojawiły się właśnie informacje o tym, że para stanęła na ślubnym kobiercu, a 46-latek potwierdził doniesienia, chwaląc się zdjęciami z ceremonii . Nowożeńcy zdecydowali się na dość nietypową sesję ślubną, ponieważ wymagała od nich zanurzenia się do pasa w wodzie...

To było prywatne tak, jak powinno być. Tak czyste, jak powinno być. Tylko nasza trójka, ponieważ to wszystko, co musi być - napisał wzruszony Zago.