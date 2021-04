Były mąż Joanny Krupy rozwodzi się po ROKU małżeństwa. Jego żona przerywa milczenie!

Ewa 20 min. temu zgłoś do moderacji 43 0 Odpowiedz

O Boże, kolejne "kochamy się, jesteśmy przyjaciółmi, no ale nie możemy być razem" lol. To jak się kochacie i jesteście przyjaciółmi to skąd i po co ten rozwód? Seksik już nie tak fajny? Pieniążki nie tak duże jak wcześniej? Nie kumam, jak twój mąż/żona to jednocześnie twój przyjaciel to to jest super układ wróżący dożywotnie wspólne szczęście. A tam gdzie rozwód to w takim razie ani miłości ani przyjaźni, sorry, więc po co okłamywać siebie i innych.