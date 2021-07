Były mąż Katie Price martwi się, że po nowych operacjach będzie STRASZYĆ DZIECI: "Nie jest to PRZYJEMNY OBRAZ"

Katie "Jordan" Price jako jedna z pierwszych współczesnych "celebrytek znanych z niczego" przetarła szlaki takim osobistościom jak Kim Kardashian, Paris Hilton czy naszej Natalia Siwiec . O ile biuściasta Brytyjka nie potrafi śpiewać ani grać, o tyle do perfekcji opanowała wywoływanie skandali, dzięki czemu od przeszło dwóch dekad nie schodzi z pierwszych stron plotkarskich gazet.

Ostatnio o Katie było głośno na początku roku, gdy zdecydowała się oddać najstarszego syna do specjalnego ośrodka, czym ściągnęła na siebie gromy. 18-letni Harvey cierpi między innymi na autyzm, dysplazję przegrodowo-oczną i zespół Pradera-Williego.

Znakiem rozpoznawczym Jordan niewątpliwie są jej podrasowana chirurgicznie twarz i ciało, które z roku na rok przybiera coraz bardziej karykaturalny wygląd. W 2019 roku gwiazda poddała się kolejnej (trzeciej) serii zabiegów na stole operacyjnym, które miały zapewnić jej pozorną młodość, a w rezultacie jeszcze bardziej upodobniły ją do "kobiety-kota".

Temat ewidentnego uzależnienia 43-latki od operacji plastycznych postanowił poruszyć w mediach jej eksmąż, Kiernan Hyler , z którym Brytyjka doczekała się dwójki dzieci, Jetta i Bunny . W rozmowie z Dailymail trener personalny (oraz były striptizer) wyraził obawę przed skutkami kolejnej serii operacji, której Price poddała się w tym miesiącu. Tym razem celebrytka zafundowała sobie pięć zabiegów kosmetycznych, w tym lifting ust, liposukcję i lifting brazylijski pośladków , co - jak sama przyznała - wywołało u niej "przerażający ból".

W dzisiejszych czasach nie wiem już, co można uznać za przekroczenie granic - zaczął Kiernan. Poddawanie się operacjom plastycznym stało się tak powszechną rzeczą dla młodych kobiet i mężczyzn, że trudno ocenić, kiedy ktoś przesadza . Znam mężczyzn, którzy regularnie ostrzykują się botoksem, ale ja tego nie robię. Może w przyszłości, kiedy pogłębią mi się zmarszczki , to o tym pomyślę.

Hyler wyraził obawę o ich dzieci, które są teraz narażone na "straszny" widok naciągniętej mamy. Oprócz tego trzeci mąż Katie martwi się, że w pewnym momencie ciało byłej małżonki nie będzie w stanie wytrzymać kolejnych operacji , co byłoby tragiczne w skutkach.

Najtrudniejszą rzeczą jest to, że Jett i Bunny i oczywiście Princess i Junior muszą się z nią zobaczyć po operacji, co nie jest przyjemnym obrazem - stwierdził. To przerażające, bo kiedy tak mocno obciążasz swoje ciało i jesteś pod narkozą, coś może pójść nie tak. Czasami musisz myśleć o swoich dzieciach.