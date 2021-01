Katie Price ODDAJE SYNA DO DOMU OPIEKI!

To łamie mi serce - przyznaje celebrytka w najnowszym wywiadzie dla The Sun.

To takie smutne, że nie będę go widywać codziennie, ale to jest najlepsze dla Harveya i musimy myśleć pozytywnie. Nie chcę, żeby myślał, że się go pozbywam. To jego szansa na niezależne życie, zdobycie umiejętności i nawiązywanie kontaktów towarzyskich z kimś innym niż ja - wyjaśniła powody swojej decyzji.