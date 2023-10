Były mąż Meghan Markle zamierza wydać PAMIĘTNIK. Już zdążył zrzucić "BOMBĘ" na żonę księcia Harry'ego. Co ujawniono?

Lol 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 7 Odpowiedz

Gościu poczuł pieniądz i będzie prał brudy. Nie wiem po co , to tylko świadczy o nim. Cokolwiek nie napisze ludzie i tak to łykną bo sporo ludzi jej nie lubi. A ja napiszę tak . Nie znam i się nie wypowiadam. Widać po nich że się kochają i to jest najważniejsze i oby to była prawda. Dziwi mnie że kobiety tak po niej jadą a nawet jej nie znają tylko jak pelikany wszystko łykają .