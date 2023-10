Książę Harry i Meghan Markle rozkoszują się luksusowymi wakacjami: "Wyglądali na bardzo szczęśliwych" (FOTO)

Zagraniczne media od dłuższego czasu rozpisują się o rzekomym kryzysie małżeńskim księcia Harry'ego i Meghan Markle . Spekulowano już o wynajmowaniu pokoi w hotelach, spotkaniu z prawnikami rozwodowymi oraz braku pierścionka zaręczynowego na dłoni aktorki. Do niedawna para nie komentowała wspomnianych plotek, aż do momentu, gdy zaczęli się ponownie pokazywać publicznie.

Książę Harry i Meghan Markle zostali zauważeni na wakacjach

Okazuje się, że Harry i Meghan przebywają obecnie na wakacjach. Jak donosi "The Mirror", para za cel podróży obrała Canouan, jest to niewielka wyspa w archipelagu Grenadyn w południowej części Małych Antyli na Morzu Karaibskim. Wspomniana miejscowość jest określana mianem "miejsca, do którego miliarderzy uciekają przed milionerami". Do stałych bywalców należy m.in. Leonardo DiCaprio.