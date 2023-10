Książę Harry TĘSKNI za swoim "starym" życiem. Meghan Markle ma inne priorytety. "Jest SFRUSTROWANA"

Ixi 18 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

To musi być straszne być w związku z kimś, kto cie kontroluje i mówi co masz robić i jak żyć. Dziękuję za taką miłość, to jak więzienie. W normalnym związki szanuje się partnera i jego potrzeby, każdy ma prawo mieć przyjaciół, zwłaszcza w nowym środowisku, w którym czuję się niepewnie,m człowiek garnie się do ludzi, którzy już się sprawdzili i może im zaufać. Harry zachowuje się jak niedojrzały narcyz z zaburzeniami, ale mimo to mi go żal. On ma syndrom sztokholmski, to widać, słychać i czuć.