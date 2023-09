Harry i Meghan nagle zmienili harmonogram podróży po Europie. Wyszło na jaw, gdzie się udali i z kim się spotkali. Zdziwieni?

Książę Harry w połowie września opuścił niemiecki Düsseldorf, gdzie przez tydzień brał udział w wydarzeniach towarzyszących imprezie sportowej Invictus Games organizowanej przez jego fundację. Po kilku dniach Meghan Markle doleciała do męża, z którym spędziła czas, obdarowując promiennymi uśmiechami licznie zgromadzonych fotoreporterów. Uważni obserwatorzy znanej pary twierdzili jednak, że to zasłona dymna mająca odciągnąć uwagę mediów od poważnych pęknięć w ich małżeństwie .

Harry i Meghan udali się na potajemne spotkanie do Portugalii

Księżna i książę Sussex wyruszyli z Niemiec na zachód Europy. Wizyta w Portugalii nie znajdowała się w harmonogramie ich oficjalnych spotkań. Jak ujawnił wydawany tam magazyn "Nova Gente," Harry i Meghan dotarli do oddalonej o 130 km od Lizbony urokliwej wioski Melides, którą zamieszkuje wnuczka zmarłej przed rokiem królowej Elżbiety, księżniczka Eugenia .

39-latek zawsze cieszył się dobrymi relacjami ze swoją siostrą cioteczną. O łączących ich mocnych więzach rodzinnych świadczy m.in. zaproszenie jej do udziału w filmie dokumentalnym poświęconym Harry'emu i Meghan jako jedynej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. W przeciwieństwie do wielu osób z najbliższego otoczenia pary, księżniczka nie odwróciła się do nich plecami, a z czasem nawet zaakceptowała decyzję kuzyna o rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji i przeprowadzce za ocean.