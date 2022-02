Meghan Markle i książę Harry goszczą w Los Angeles... księżniczkę Eugenię z mężem! Już się pogodzili? (ZDJĘCIA)

well 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Eugenia straciła kase i ochrone po tym jak królowa i Karol ograniczyli liczbę członków rodziny ciągnących przywileje z samego należenia do rodziny królewskiej, a teraz jak odcieli sie od jej szemranego tatusia Andrzeja to już w ogóle. Jedyne co jej zostało to lizanie tyłka Harremu i jego żonie, i donoszenie im o tym co sie dzieje w rodzinie królewskiej, licząc na to że coś jej skapnie z całej afery którą rozpętali. Widać że jej starsza siostra ma jednak wiecej oleju w glowie.