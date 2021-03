Oprah Winfrey zarobiła MILIONY na wywiadzie z Meghan Markle i Harrym. Ile dostaną byli royalsi?

Tymczasem do publicznej wiadomości dociera coraz więcej nowinek na temat zakulisowych zagrywek, które doprowadziły do zorganizowania tego historycznego wywiadu. Portal Daily Mail podaje, że stacja CBS była gotowa zapłacić nawet 9 milionów dolarów firmie produkcyjnej należącej do Winfrey, aby przejąć prawa do emisji i dalszej dystrybucji programu. Oprah próbowała wcześniej sprzedać wywiad stacji NBC i należącej do Disneya ABC.