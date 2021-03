Przyjaciele wspierają Meghan Markle: "Została ZMUSZONA do ucieczki, by chronić zdrowie psychiczne"

Odkąd Meghan Markle poślubiła księcia Harry'ego, już wielokrotnie zdarzało jej się paść ofiarą medialnej krytyki. Wizerunkowi byłej księżnej Sussex z pewnością nie pomogły niedawne oskarżenia o mobbing - które jej zdaniem są efektem prowadzonej przez Pałac Buckingham "kampanii oszczerstw".

Na szczęście Meghan Markle może liczyć na wsparcie przyjaciół oraz jej byli współpracownicy - którzy stanowczo zapewniają, że w rzeczywistości Markle jest sympatyczną i ciepłą osobą. Ostatnio w obronie celebrytki postanowiła stanąć producentka filmowa i scenarzystka, Silver Tree - która poświęciła Markle obszerny instagramowy wpis.

To jest Meg. Prawdziwa osoba, nie historia z okładki. Jest jedną z najbliższych i najdroższych mi przyjaciółek. Jak wszyscy jej przyjaciele, kocham ją do szaleństwa. Jest typem przyjaciółki, która zawsze nalega na wysłuchanie szczegółów z życia i dnia twojego czy twoich dzieci, zamiast jej (...). Przyjaciółką, która zaopatruje swój dom we wszystkie twoje ulubione rzeczy, gdy ją odwiedzasz, a potem udaje, że już wcześniej je miała. Tylko dlatego, że chce, by w tej chwili chodziło o ciebie, a nie o nią. Z jej przyjaciółmi zawsze tak jest - my przed nią - czytamy na profilu przyjaciółki Meghan.

(...) W dniu swojego ślubu rano sprawdza, co u mnie słychać. To jest jej dzień (...), ale ona chce, by był dla mnie wyjątkowy. "Przebyłaś tak długą drogę. Masz jet lag? Zrobiłam Ci playlistę do posłuchania podczas przygotowań", mówi - wspomina producentka.

Z postu Silver Tree mogliśmy również dowiedzieć się, że przy przeprowadzkach Meghan tworzy przyjaciołom specjalne książki i wypisuje w nich wszystkie rzeczy, które może zaoferować im nowe miejsce zamieszkania. Na urodziny wręcza zaś bliskim piwonie.

(...) Kiedy mój syn otrzymał przerażającą, skomplikowaną diagnozę, ona rzuciła wszystko i pomogła nam zaplanować wszystko krok po kroku. Dzwoniła w różne miejsca i do różnych ludzi, gdy ja byłam zbyt sparaliżowana, by ułożyć plan. To kolejny z jej darów - sprawia, że możesz pokonać wszystko. Jest przyjaciółką, która dzieli z tobą wszystkie tajemnice, bo pomimo tego, że ma tak wiele powodów, by zbudować ściany wokół swojego serca, pozostaje tak otwarta, jak była zawsze. To Meg, zanim spotkała H. To Meg teraz. Zawsze była taką osobą. Nie jest nagłówkiem, jest moją przyjaciółką. Kocham ją - zakończyła.

Murem za Meghan stoi również Patrick J. Adams, który przez lata wcielał się w jej ukochanego na planie serialu W garniturach.

(...) Od pierwszego dnia była pełnym entuzjazmu, dobrym, szczodrym, radosnym i wspierającym członkiem naszej telewizyjnej rodziny. W obliczu narastającej sławy pozostała tą samą osobą. Zawsze była silną kobietą z głębokim poczuciem moralności (...), nigdy nie bała się mówić, być słyszaną i bronić siebie i sobie najbliższych - napisał na Twitterze.

Zakochała się, przeprowadziła do innego kraju, stała znana na całym świecie i rozpoczęła trudną pracę odnajdywania swojego miejsca w rodzinie, która w najlepszych słowach może być opisana jako skomplikowaną, w najgorszych zaś archaiczną i toksyczną - dodał ostro.

Adams stwierdził, że nieustanne oszczerstwa wymierzane w Markle przez media przyprawiają go o mdłości. Oberwało się również royalsom.

To nieprzyzwoite, że rodzina królewska, której najnowszy członek właśnie w niej rośnie, rozpowszechnia oskarżenia o "nękanie" przeciw kobiecie, która sama została praktycznie zmuszona do ucieczki z UK, by chronić swoją rodzinę i własne zdrowie psychiczne (...) Znajdzie sobie kogoś innego do pouczania, krytykowania i dręczenia. Moja przyjaciółka Meghan to nie Wasza liga - zakończył aktor.

Tacy przyjaciele to skarb?