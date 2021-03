Przyjaciele Meghan Markle zaprzeczają doniesieniom z Pałacu Buckingham! "Małżeństwo z Harrym jej NIE ZMIENIŁO"

Mnm 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Socjopaci zawsze są mili, kulturalni, najbliższe otoczenie nigdy nie ma pojęcia o ich drugiej twarzy. Na tym to właśnie polega. A po osobach mobbingujacych to już w ogóle nic nie widać, wszyscy myślą, że są wspaniali, ciepli, empatyczni bo to świetnie ukrywają. Mobbinguja daną osobę w ten sposób, by nikt nic nie widział i nie słyszał, bez świadków, doskonale wiedzą co robią. Tylko skrzywdzona osoba wie co przeszła, dlatego tak ciężko jest udowodnić mobbing i większość ofiar zmienia pracę, a agresorzy mają się dobrze. Taka jest smutna rzeczywistość. Nie wiem co ich do tego skłania, braki w inteligencji, uzębieniu, w rozporku czy pochodzeniu. Ale muszą jakoś chyba odbić sobie te kompleksy bo pewnie zdają sobie sprawę, jacy są w rzeczywistości żałośni i muszą ściągnąć w dół osoby od nich lepsze, by utrzymać pozycję.