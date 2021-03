Domniemane ofiary Meghan Markle cieszą się z reakcji Pałacu na zarzuty o mobbing: "W końcu możemy WYZNAĆ CAŁĄ PRAWDĘ"

fff 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

nie teraz to wyszlo tylko na samym poczatku I w trakcie jak byla ksiezna, teraz to wychodzi bo takie jest prawo w uk dla pracownikow, najpierw sie zglasza po cichu, I obie strony proboja sie polubownie pogodzic, zaplacic lub zwrocic do pracy, to trwa miesiace, jesli to nic nie daje to idzie sie do obiektywnej organizacji o nazwie ACAS I ta ogranizacja robi negocjacje I to tez trwa miesiacami, jesli to nie da rady zglasza sie sprawe do sadu, nie wazne czy jest sie kosmita, krolwa, ksiezna czy wlascicielem zlomu, takie jest prawo I nie mozna o tych negocjacjach rozmawiac z nikim bo tego nakazuje prawo, jesli sie to zlamie to cala sprawe chuj strzelil, mowia o tym publicznie teraz bo sprawa jest najprawdopodobnie w takim stadium ze juz moga o tym mowic. Bardziej mi sie wydaje ze ten wywiad u Opry specjalnie zostal przeprowadzony kiedy Megan wiedziala ze jej zachowanie wyjdzie na jaw bo beda mogli o tym publicznie mowic.