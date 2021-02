Pałac Buckingham DEMENTUJE DEMENTI Meghan Markle o wymazaniu imion w akcie urodzenia Archiego

Oma Stefania 35 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie wiem jaka jest ta Meghan, nawet nie widziałam jednego filmu z jej udziałem ani porządnego wywiadu, fakt jest jednak taki, że większość ludzi ja krytykuje i to bardzo, użala się nad Harrym, ale ludzie pomyślnie trochę inaczej i zauważcie, że Harry to wszystko akceptuje. Jeśli to wszystko prawda co się o niej pisze i brak reakcji Harrego czy to nie wskazuje na to, że Harry jest o niebo gorszy od niej? Przecież to jest dorosły facet z dużymi wpływami, gdyby jemu zachowanie własnej żony nie odpowiadało, to już by dawno sprawę rozwiązał.