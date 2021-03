Pałac Buckingham WSZCZYNA ŚLEDZTWO w sprawie Meghan Markle! "Nie będziemy tolerować nękania"

Tragedia 19 min. temu zgłoś do moderacji 54 10 Odpowiedz

Nie zastanawia Was, że ta sprawa wychodzi dopiero teraz? Służba nie chciała wykonywać jej poleceń z założenia, bo uważali się za lepszą niż ona - Brytyjczycy mają manię wyższości. Zapomnieli, że jest żoną księcia. To tak, jak w naszej polskiej Trędowatej.. zrobiliby wszystko, żeby pozbyć się obcej, dla nich to mezalians. A ona milczała przez bardzo długi czas, a ciągle pojawiały się o niej nowe informacje, wszyscy zaczęli ją w prasie atakować. Na podstawie czego? Zastanowiło Was skąd te informacje? Za co chwalili Kate, za to gnoili Meghan. Jest taki artykuł, gdzie chwalą Kate za trzymanie ręki na brzuchu, opisują to jako gest troski - takich ujęć z czasów ciąży jest mnóstwo. Potem robi to Meghan, dają artykuł, gdzie jest 5 wybranych ujęć, gdy to robi i nagonka na nią... wszystko zależy od narracji. A ta narracja była tak silnie nienawistna, że nawet na naszym pudelku ludzie do teraz zwracają uwagę na tę rękę na brzuchu.. to wyższy poziom manipulacji. Oni ją wykończą i jak się zdarzy tragedia ludzie będą histerię urządzac i obwiniać innych, kiedy sami teraz sieją nienawiść. Ona już poroniła raz, myślę, że że stresu, a ludzie wciąż jej dokopują. Gdyby chciała kasy i prestiżu to nie sądzicie, że wciąż by tam tkwiła, a nie decydowała się na niepewną przyszłość w stanach?