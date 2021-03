Pałac Buckingham jednak NIE KNUŁ przeciwko Meghan Markle? "Nie mieli z tym nic wspólnego"

W artykule Timesa można było przeczytać, że rezydując w pałacu tuż po ślubie ,Meghan Markle regularnie uprzykrzała życie pałacowemu personelowi, upokarzała pracowników, a nawet doprowadzała ich do łez. Niejaki Jason Knauf, który pełnił wówczas funkcję sekretarza Sussexów ds. komunikacji, złożył nawet oficjalną skargę na zachowanie księżnej, co jednak miało zostać zignorowane przez rodzinę królewską. Książę Harry miał natomiast "błagać" go, by zaprzestał walki o dobro pracowników Pałacu Kensington.