Meghan Markle oskarżona o MOBBING! "Doprowadzała pracowników DO ŁEZ"

Dali 2 min. temu

Wydaje mi się że ona jest dobra i miła a jedyne czego chce to rodziny i miłości. Od początku jej związku jest narracja że jest zła na początku jej rodzina a potem prasa w Anglii. Jest zła bo chciała zostać księżniczką? Serio? Mogła być aktorką zarabiać miliony i mieszkać robić co jej się chce. Zamiast tego jest prześladowana i tak naprawdę więziona bo normalnie nie mogą się przemieszczać. Nikt normalny by tego nie chciał ale ona kocha wiec znosi. Kiedy wyszła informacja ze mają wystąpić u ophry i powiedzieć kilka nieprzyjemnych zdań o rodzinie królewskiej to nagle meghan znęcała się nad kimś. Wszystko to naciągane.