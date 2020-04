Pracownicy Pałacu Buckingham NIE LUBILI Meghan Markle przez jej celebryckie nawyki? "Za kogo ty się uważasz?"

Pick 44 min. temu zgłoś do moderacji 23 14 Odpowiedz

Przejechała się na swoich pomysłach. Miała być kasa, bale, diademy, kiecki i podróże a tu kazali raz w tygodniu ręką z karety machać i co dwa tygodnie gdzies się pokazać w ramach akcji charytatywnych. Nie chciało się cwaniarze to ją Elka odcięła od wszystkiego. Wynieśli się z Anglii, nigdzie ich nie chcą, skończyła się ochrona i załatwianie wszystkiego za harego. Zderzył się z przepisami które go wcześniej nie dotyczyły. Jedyne co miał to tyluł księcia i stopień wojskowy. A teraz to żaden książę i po stopniach tez tylko wspomnienie. Szkoly nie skończył żadnej i jest nikim . Słabe. 40 letni facet i takie zero z czarna koooorfą u boku.