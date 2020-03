Meghan Markle i Harry będą chronieni przez byłych żołnierzy SAS? "Są w końcu PIERWSZOLIGOWYMI CELEBRYTAMI"

Kiki 35 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Gdyby siedzieli w domu na tyłkach, to szybko przestsliby potrzebować ochrony, bo staliby się nudni dla mediów. Ale że nie ma pracy, duże źródło finansowania jutro zostaje odcięte, to będą musieli coś robić, żeby utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Niestety, ale nie da się mieć ciastko i zjeść je jednocześnie, dlatego nie wierzę, że chcieli spokoju. Od obowiązków wynikających z przynależności do rodziny królewskiej tak, od anonimowości nie. Inaczej nie wybiera się do zycia LA.