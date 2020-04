Żądna wiecznej sławy Meghan Markle narzeka na dotychczasowe propozycje ról: "Uważa, że są TANDETNE i poniżej jej możliwości"

Meghan Markle tak bardzo "męczyła się" pod ostrzałem mediów w Wielkiej Brytanii, że finalnie przeprowadziła się wraz z Harrym do Los Angeles, czyli mekki paparazzi. Oczywiście eks-księżna udała się tam licząc chyba na to, że jej kariera aktorska wreszcie ruszy z kopyta. Jednak sława, którą zyskała wkraczając do rodziny królewskiej, póki co wcale nie przekłada się się na prestiżowe propozycje ról filmowych.