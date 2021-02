Pozbawieni honorów Meghan Markle i Harry "ODPYSKOWUJĄ" królowej Elżbiecie: "Życie w służbie publicznej to rzecz UNIWERSALNA"

Meghan Markle i Harry niemal rok temu sfinalizowali "Megxit" i wyruszyli do Stanów Zjednoczonych, aby rozpocząć nowe życie. Od tego czasu Sussexowie trzymali się z dala od mediów, co jedynie potęgowało doniesienia kolorowej prasy na temat ewentualnego kryzysu. Mówiło się nawet, że Harry ma dość "wielkiego świata" i może wkrótce wrócić do Wielkiej Brytanii.