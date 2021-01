Książę Harry myśli o ROZSTANIU z Meghan Markle? "Podążanie za nią było błędem"

Rty 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak naprawdę ten Megxit to decyzja Harry'ego. Tak naprawdę, Meghan chciała tego królewskiego życia, poddanych, uwielbienia. Harry obwinia, słusznie życie w królewskiej rodzinie o śmierć Diany. To chore zainteresowanie mediów, to że bardziej liczyły się reguły protokoły niż obrona jego żony przed nagonką. Wiedział że póki będzie żył na świeczniku, to nie dadzą spokoju jego żonie. Każdy gest spojrzenie to były tony artykułów w mediach. Wziął za żonę amerykankę, mulatke, aktorkę, rozwódkę - połowa anglików nigdy tego nie scierpi, zaczęło się chore zainteresowanie. Nie chciał czekać, aż będą ja paparazzi tak nękać, że skończy jak Diana. I wiedział, że protokół rodzinie nie pozwoli powiedzieć odwalcie się. Że zawsze będą porównywać Meghan z Kate i zawsze Meghan wyjdzie na tym gorzej. Że jak ich syn dorośnie, też nie zazna spokoju. Harry podjął decyzję, bo z jego perspektywy tylko tak mógł chronić rodzinę. Nie rozumiem tylko czemu nie bierze pod uwagę, że to jego ojciec i Camilla są winni. Bo gdyby Karol był mężem Diany, a nie głównie kochankiem Camilli to Diana by żyła. Nie wiem jak William i Harry mogą tolerować Camille, przecież to ona była powodem wszystkiego. Oczywiście Karol był mężem, ale to ona się mieszała, nic sobie nie robiła z tego że krzywdzi inna kobietę.