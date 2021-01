Książę Harry zmienił wizerunek? "Wyglądało, jakby miał KUCYK"

Chociaż książę Harry i Meghan Markle przeprowadzili się do USA głównie w poszukiwaniu odrobiny prywatności, ich życie po Megxicie zdaje się wzbudzać nawet większe zainteresowanie niż dawniej. Okazuje się, że poczynania Sussexów interesują nie tylko tabloidy, lecz również ich sławnych kalifornijskich sąsiadów.

Na księcia Harry'ego natknął się na przykład niedawno mieszkający w jego okolicy Rob Lowe. Aktor widział wnuka królowej Elżbiety podczas przejażdżki samochodem, tuż przed swoim występem w programie brytyjskiego komika Jamesa Cordena - któremu zresztą opowiedział o niecodziennym spotkaniu.

Właśnie wpadłem na twojego rodaka, angielski skarb, księcia Harry'ego, na światłach 10 minut temu. Mieszka jakieś 1,5 kilometra ode mnie. Jest samotnikiem. Zobaczyć go w sąsiedztwie, to jak ujrzeć potwora z Loch Ness, a ja go w końcu zobaczyłem. Jak jechał samochodem - wspominał aktor.

Rob Lowe stwierdził również, że dzięki przypadkowemu spotkaniu na światłach mógł właśnie odkryć sensacyjną informację na temat wyglądu księcia Sussex. Chociaż aktor nie jest tego w stu procentach pewny, wydawało mu się, że Harry drastycznie zmienił fryzurę.

To wydarzyło się bardzo szybko - nie cytuj mnie w tym temacie - ale wyglądało to, jakby miał kucyk (...). Tylko mówię. Dla mnie, jako przypadkowego obserwatora, wyglądało to tak, jakby jego włosy bardzo urosły i były zebrane do tyłu bardzo ścisło, przez coś, co jak zakładam, było kucykiem - tłumaczył Lowe.

Sam Corden podszedł do opowiedzianej przez aktora historii nieco sceptycznie.

To z pewnością nieprawda. Wiesz, co się moim zdaniem wydarzyło? Myślę, że nie widziałeś księcia Harry'ego - żartował prowadzący.

Rob Lowe nie dawał jednak za wygraną.

O nie, to był on, bo muszę przyznać, że śledziłem go aż do domu, żeby sprawdzić, czy samochód tam wjechał - przyznał ze śmiechem aktor.