Meghan i Harry promują swoją nową markę zdjęciem z KSIĘŻNĄ DIANĄ: "Jestem synem mojej matki"

M&H wykorzystują rodzinę królewską(konkretnie nadane przez nią tytuły) i działania charytatywne tylko i wyłącznie do promowania siebie! Tak było ze sprawą rozdawania tych przyborów szkolnych (gdy wprosili się na akcję pomagali przez 10 minut by zrobić sesję zdjęciową i nara!)i tak jest teraz z tą fundacją! Ta pożal się boże fundacja to jeden wielki szwindel, by finansować swoje zachcianki za kasę naiwnych ludzi! Jak ktoś na serio chce pomagać nie zakłada fundacji w raju podatkowym, tylko gdzieś gdzie wymagane jest oddawanie min. 75% przychodów i pełna transparentność! Poza tym jaki jest sens istnienia takiej fundacji jak Archewell? Ludzie wpłacają im pieniądze, zostają one pomniejszone o koszt utrzymania ich fundacji, te pieniądze wędrują na konto innej organizacji, która także musi się z czegoś utrzymać. Jaki więc procent pieniędzy wpłaconych przez fanów Sussexów trafia ostatecznie do potrzebujących? Jak ktoś chce wspierać dobroczynność, to niech wpłaca bezpośrednio pieniądze organizacjom charytatywnym zajmującym się takimi tematami, Archewell to nie jest tego typu fundacja, to pośrednik! A po co dawać kasę płatnemu pośrednikowi, by dał ją w swoim imieniu jakiejś organizacji, skoro można zrobić przelew osobiście?