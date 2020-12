Meghan Markle planuje zostać... pisarką! "Wszystko, co napisze, będzie się DOBRZE SPRZEDAWAĆ"

Meghan Markle i książę Harry na początku tego roku "wypisali się" z rodziny królewskiej, bo - jak tłumaczyli - chcieli chronić prywatność i byli zmęczeni życiem "na świeczniku". Następnie osiedlili się w Kalifornii, skąd do mediów stale "wyciekają" szczegóły ich życia.

Aktualnie głośno jest o geście, na jaki zdobyli się z okazji świat. W imieniu swojego synka, Archiego, kupili 100 ręcznie robionych czapek od organizacji Make Give Live.

To wspaniały prezent, który pozwoli na wyprodukowanie dodatkowych 200 czapek i rozdanie ich potrzebującym rodzinom, ponieważ działamy na zasadzie "kup jedną, podaruj drugą" - cieszy się organizatorka akcji, Claire Conza.

Zobacz także: Kolega Meghan z planu boi się z nią rozmawiać. Grali parę

W przerwach od bycia filantropką Meghan szykuje się do nowych "projektów". Wkrótce zamierza zostać... pisarką.

Jak informuje Daily Mail, Sussexowie złożyli w urzędzie patentowym wniosek o zabezpieczenie prawa do pisania "książek beletrystycznych i literatury faktu na różne tematy", a także do tworzenia "magazynów pełnometrażowych i czasopism drukowanych". Książki mają się ukazywać pod marką Archewell, która nawiązuje do imienia syna książęcej pary.

Meghan ma już pewne doświadczenie w pisaniu. Zanim poznała Harry'ego, prowadziła popularny blog The Tig o zdrowiu, jedzeniu, podróżach i modzie. Fikcja to coś, w czym zawsze chciała spróbować swoich sił i może być pewna, że wszystko, co napisze, będzie się dobrze sprzedawać - mówi informator.

Przypomnijmy, że w rodzinie królewskiej jest już kilku "pisarzy". Książę Karol wydał w 1980 roku książkę dla dzieci pod tytułem The Old Man of Lochnagar, a Sarah Ferguson napisała serię książek o postaci Budgie the Helicopter.