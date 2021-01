Książę Harry "ma ZŁAMANE SERCE" przez Megxit". "Smuci go napięta sytuacja z jego rodziną"

Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskiej prasy, decyzję o zrezygnowaniu z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej książę Harry i Meghan Markle podjęli samodzielnie, nie bacząc na zdanie królowej Elżbiety . Nie ma co się dziwić, że ten bezprecedensowy ruch wywołał sporo napięć w rodzinie, a ucierpieć miała zwłaszcza relacja Sussexów z Cambridge'ami . O tym, że książę William nie pała szczególną sympatią do szwagierki, mówiło się już na długo przed weselem Meghan i Harry'ego, dodatkowo relacje amerykańskiej aktorki z uwielbianą przez Brytyjczyków księżną Kate również zaczęły się w błyskawicznym tempie ochładzać.

Harry i Meghan zapewniali, że za ich krokiem stoi marzenie o bardziej prywatnym życiu, ale to, co działo się przez rok od Megxitu, nie do końca to potwierdza. Para najpierw przeprowadziła się ze spokojnej Kanady do obleganej przez paparazzi dzielnicy Los Angeles, podpisała kontrakt z Netflixem, a niedawno wystartowała z podcastem, na którym głos zabrał nawet ich syn Archie. Przyjaciel Harry'eg,o który uczestniczył w kręceniu dokumentu o podróży Sussexów po Afryce, przyznał teraz, że Harry nadal ma problemy z odnalezieniem się w nowym życiu.