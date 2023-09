Małżeństwo Meghan Markle i księcia Harry'ego jednak przechodzi KRYZYS? "Na co dzień prowadzą ODDZIELNE ŻYCIA"

TakaPrawda 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Małżeństwo przetrwa dokładnie tyle czasu, ile Meg uzna za stosowne. Może trwać jeszcze 30 lat lub 30 dni, to zalezy od niej i jej długofalowego planu. Nie łudźmy się- Harry na razie jest jej niezbędną przepustką do wielkiego swiata. To ona w tym związku rozdaje karty, on może potakiwać lub co najwyżej milczeć na znak protestu. Babcia Elka i dziadek Filip mieli rację.