Meghan Markle dołącza do księcia Harry'ego w Dusseldorfie i PRZEPRASZA za spóźnienie: "Wyprawiłam dzieci do szkoły" (ZDJĘCIA)

Zaledwie kilka dni temu książę Harry samotnie przemierzył ocean i wylądował w Wielkiej Brytanii , aby wziąć udział w jednym z eventów charytatywnych. Tam ze sceny wspominał zmarłą przed rokiem babcię, zapewniając, że królowa Elżbieta II "obserwuje z góry i jest szczęśliwa". Zabiegany arystokrata zabawił w Londynie tylko na przysłowiową chwilę, gdyż za rogiem czekały na niego kolejne obowiązki. 38-latek w miniony weekend przetransportował się do Dusseldorfu , aby otworzyć kolejną edycję Invictus Games - wydarzenia sportowego organizowanego dla rannych, kontuzjowanych i chorych żołnierzy oraz żołnierek, które sam zainicjował.

Ku rozczarowaniu niektórych fanów Sussexów, u boku księcia Harry'ego przez pierwsze dwa dni Igrzysk Niezwyciężonych zabrakło Meghan Markle . Absencja księżnej nie była jednak bardzo zaskakująca, szczególnie w obliczu plotek o rzekomym małżeńskim kryzysie. Gdy rudowłosy arystokrata celebrował sportowe zmagania, jego ukochana zajmowała się dziećmi w Kalifornii . Paparazzi "przyłapali" ją też na spontanicznym wypadzie do ulubionej knajpy typu fast food.

Trzeciego dnia na uczestników Invictus Games czekała spora niespodzianka - Meghan jednak dołączyła do męża i pojawiła się na uroczystym spotkaniu z weteranami oraz ich rodzinami. Księżna przybyła do Dusseldorfu w szampańskim nastroju, a jej obecność wzbudziła entuzjazm wśród publiki. 42-latka zawitała do Niemiec odziana w czarną, elegancką sukienkę od Banana Republic, pasek Bottega Veneta i szpilki ulubionej marki Aquazarra. Patronująca wydarzeniu gwiazda zdecydowała się na spontaniczne przemówienie, a jej małżonek przejął mikrofon dopiero po tym, jak zażartowała, że "dzisiejszego wieczora jest małomówny".