Taksówkarz Meghan Markle i księcia Harry'ego PODWAŻA ich fantazje o "szaleńczym pościgu": "Nie było mowy o niebezpieczeństwie"

Tola 19 min. temu

W Kanadzie nie zostali, bo Państwo nie uznało ich statusu dyplomatycznego i kazali pokryć koszty ochrony. Przeprowadzili się do USA i Trump medialnie odmówił im płacenia za ochronę… potem wyszło, że roczny koszt ochrony to $18 mln (5 lat temu). Dzisiaj na pewno więcej. Jasne, że spryciarze chcą, żeby ktoś za nich płacił… to tylko jeden z kosztów, a gdzie nieruchomości, podróże, utrzymanie służby, etc.