Meghan Markle i książę Harry o włos od tragedii! Brali udział w niebezpiecznym pościgu paparazzi

Bajki 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Tak tak oczywiście, no ciekawe że akurat teraz jak przed sądem próbuje dowieść czy potrzebują ochrony i tam w Ameryce hahaha I jeszcze w obecności policjantów Hahaha no nie wiem niech nie przesadzają, co za bajki, pewnie sami ustawkę zrobili