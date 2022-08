Mija 25 lat od śmierci księżnej Diany. Tak chirurg wspominał walkę o jej życie: "Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ją ocalić"

Kilka raz próbowaliśmy elektrowstrząsów i, tak jak robiłem to na izbie przyjęć, masażu serca. Profesor Riou podał adrenalinę, ale nie mogliśmy sprawić, by jej serce znów zaczęło bić. Walczyliśmy z całych sił, mieliśmy wiele podejść, naprawdę. Kiedy pracuje się pod tak wielką presją, czas płynie nieubłaganie. Jedyne, co się liczy, to fakt, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ją ocalić. Miewaliśmy jeszcze tragiczniejsze przypadki w Pitié-Salpêtrière, to najlepsze centrum medyczne we Francji. Udało nam się ocalić część poszkodowanych, ale jednak w tym przypadku stało inaczej - powiedział Daily Mail Dahman.