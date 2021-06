Chirurg, który ratował życie księżnej Diany, po raz pierwszy ZABIERA GŁOS: "Robiłem wszystko, aby jej serce znów zaczęło bić"

Co ciekawe, teraz Daily Mail opublikował pierwszy wywiad z MonSefem Dahmanem , chirurgiem, który przed laty był jednym z ratujących życie księżnej. Podczas nieodpłatnej rozmowy mężczyzna wielokrotnie podkreśla, że on i reszta lekarzy długo walczyli o to, aby przywrócić akcję jej serca , co ma być jego sprzeciwem wobec teorii spiskowych na temat ich udziału w rzekomym "zamachu" na życie Diany.

Otrzymałem nagły telefon, w którym poproszono mnie o stawienie się w związku z poważnym wypadkiem młodej kobiety. Zobaczyłem tylko personel, który opiekował się młodą kobietą po poważnym wypadku. Zajęło mi chwilę, aby zrozumieć, co tam się wydarzyło. Dla każdego lekarza to trudne wydarzenie, gdy leży przed nim młoda kobieta w tak opłakanym stanie. A już szczególnie, gdy jest księżną - przywołuje wydarzenia sprzed lat.

Walczyliśmy z całych sił, mieliśmy wiele podejść, naprawdę. Kiedy pracuje się pod tak wielką presją, czas płynie nieubłaganie. Jedyne, co się liczy, to fakt, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ją ocalić. Miewaliśmy jeszcze tragiczniejsze przypadki w Pitié-Salpêtrière, to najlepsze centrum medyczne we Francji. Udało nam się ocalić część z nich, ale jednak stało się tak, a nie inaczej. Nie mogliśmy jej uratować. Mocno się to na nas odbiło. Energia, którą włożyliśmy w walkę o jej życie, przyniosła nam ból niemal fizyczny. Byliśmy rozbici, zmęczeni i załamani - dowiadujemy się.