Suknia ślubna księżnej Diany zostanie pokazana na specjalnej wystawie. Po raz pierwszy od 25 lat!

Odkąd książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych obowiązków na brytyjskim dworze, media nieustannie rozpisywały się o jego napiętych relacjach z bratem, księciem Williamem. Podczas niedawnego pogrzebu księcia Filipa bracia mieli pierwszą od ponad roku okazję do spotkania. Już teraz mówi się, że wizyta Harry'ego w ojczyźnie może być przełomem w rodzinnych relacjach royalsów.

Wygląda na to, że książę William i książę Harry faktycznie mogą dogadywać się coraz lepiej. Ostatnio bracia wspólnie podjęli bowiem szczególną decyzję dotyczącą ich nieżyjącej matki, księżnej Diany. Książęta zgodzili się, by ikoniczna suknia ślubna Lady Di została wystawiona na widok publiczny po raz pierwszy od 25 lat.

Już wkrótce ślubna kreacja Diany stanie się główną atrakcją wystawy Royal Style In The Making na terenie Pałacu Kensington - który przed laty był londyńską siedzibą księżnej, aktualnie rezydują w nim natomiast William i Kate. Ekspozycja będzie otwarta od 3 czerwca 2021 roku do stycznia 2022 roku.