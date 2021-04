Jessica Mercedes pręży się na ulicy w sweterku KSIĘŻNEJ DIANY: "Jestem LUKSUSEM" (ZDJĘCIA)

Jessica Mercedes ma w swoim życiu trzy wielkie miłości: Kubę Karasia z The Dumplings, pudelka Chilli, no i rzecz jasna modę. Blogerka ma o tyle szczęścia, że te miłości często pięknie ze sobą współgrają. Piesek modnej rasy fantastycznie sprawdza się jako bohater zdjęć na Instagrama, natomiast ukochany muzyk lubi rozpieszczać swoją lubą drogimi prezentami od światowych marek. Po prostu żyć, nie umierać!

W ostatnich dniach Kuba Karaś po raz kolejny popisał się swoją szczodrością. Tym razem sprawił Jessice Mercedes sweterek za skromne 1500 złotych . Sweterek to nie byle jaki, bo inspirowany kultową stylizacją księżnej Diany . Na przodzie ma napisane: "Jestem luksusem" . Z tyłu zaś widnieje hasło: "na który mało kogo stać" .

Dostałam od Kuby mój wymarzony sweterek, który nosiła księżna Diana. Mega mi się marzył ten lub w owieczki - kocham je - rozpływała się świeżo upieczona posiadaczka sweterka, dokumentując go w mediach społecznościowych.

Pozostaje więc zapytać: who wore it better? Księżna Diana czy Jessica Mercedes?